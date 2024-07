"É uma parceria de princípios e que comunga de uma visão estratégica comum: entregar aos nossos seguidores uma oferta de referência, que contribua para públicos mais informados numa das áreas mais seguidas e historicamente com mais audiências, o desporto." É assim que João Epifânio, chief Sales Officer B2C e chief Marketing Officer do MEO resume o valor da entrada d'A Bola no SAPO.

A partir de hoje, o título desportivo com oito décadas de reconhecido trabalho junta-se ao universo SAPO, numa parceria que visa reforçar a diversidade e a qualidade dos conteúdos que oferece aos mais de 3,5 milhões de pessoas que todos os meses passam por aqui. Fundado a 29 de janeiro de 1945 por Cândido de Oliveira, Ribeiro dos Reis e Vicente de Melo, de uma ideia nascida à mesa de um café de Lisboa, A Bola cumpriu o sonho de ser diário apenas 50 anos depois, em 1995 — precisamente o mesmo ano em que o SAPO nascia, na Universidade de Aveiro —, inaugurando a sua presença digital cinco anos mais tarde.

Agora, reforçando, após 29 anos, o empenho em continuar a apostar na inovação e na vontade de entregar mais aos seus utilizadores, o SAPO concretiza assim a ligação a uma das marcas de media mais incontornáveis no país e no universo da lusofonia, consolidando a matriz de relevância que norteia a relação com os seus seguidores e que contribuiu para o seu posicionamento como Marca Recomendada 2024.

Notícias e reportagens, entrevistas e opinião, além do acervo de conteúdos de texto, vídeo e áudio d’A Bola, passam assim a estar disponíveis no portal SAPO.pt, levando mais além uma parceria que já dá frutos entre MEO e A Bola — desde logo com o canal A Bola na TV do MEO. "Esta consolidação faz-se hoje com o SAPO, uma marca na qual tenho enorme orgulho e que no último ano tem vindo a viver um período de grande evolução e transformação, pela diversidade e relevância dos projetos tecnológicos que integra, pelos serviços e produtos que oferece, pelos conteúdos produzidos e pelo ecossistema de parceiros que está a construir e a dinamizar com uma maior ambição", vinca ainda João Epifânio, recordando que o fator inovação está gravado no ADN do SAPO, "o maior player em Portugal na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais, que o torna incontornável no digital".

Recorde-se que, há dez dias, o SAPO juntou ao ecossistema de parceiros as marcas do grupo Impresa, passando a oferecer também aos seus leitores conteúdos do Expresso, da SIC Notícias e das demais títulos daquele grupo, um momento cuja importância a CEO da Altice, casa-mãe do SAPO, realçou. "Como líder e ativo estratégico no campo digital em Portugal, o SAPO é casa de todos os portugueses, tendo recentemente assumido uma nova ambição que passa desde logo pelo desenvolvimento e dinamização de um ecossistema de parcerias relevantes, que possam aportar valor a todos os seus utilizadores", sublinhou então Ana Figueiredo.

Agora com A Bola a entrar na rede SAPO, alarga-se a oferta de qualidade garantida por um leque mais alargado de títulos parceiros que também aqui disponibilizam os conteúdos na área do desporto, depois de, em maio, se materializar um novo reforço com a entrada do ZeroZero.