Aportar sempre mais valor a todos os utilizadores, tirando partido da veia inovadora da marca é um desígnio assumido pelo SAPO. E que ganha hoje ainda mais força com a entrada do grupo Impresa na rede de parceiros. A partir de agora, Expresso, SIC, SIC Notícias, SIC K, SIC Mulher, SIC Radical, Blitz, Fama Show e Tribuna passam a estar disponíveis no SAPO, no âmbito de um acordo de parceria assinado entre a Impresa e a Meo para a partilha de conteúdos no SAPO.

"As marcas de informação e de entretenimento do Grupo têm possibilidade agora de chegar a mais públicos, o que potenciará o nosso alcance e reforçará a nossa estratégia digital", sublinha Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo fundado em 1973, com o nascimento do semanário, e que ganhou nova dimensão com a abertura do primeiro canal de televisão privado, em 1992 — apenas três anos antes de o SAPO nascer, abrindo caminho a gigantes como o Google (que só surgiu em 1998).

Agora como então, o SAPO continua a apostar na inovação e na vontade de entregar mais aos seus utilizadores. "Inovar todos os dias no papel singular de agregação e garantir a diversidade e a excelência dos conteúdos que oferecemos são peças-chave da forma como posicionamos o SAPO no futuro", vincou a CEO da Altice, Ana Figueiredo, neste momento em que se assinala a "parceria histórica" entre o SAPO e a SIC/Expresso. Vincando o potencial de uma parceria capaz de potenciar ainda mais os seus conteúdos, através do SAPO, que conta atualmente com 4 milhões de páginas vistas todos os dias e mais de 3,5 milhões de pessoas todos os meses, Francisco Pedro assume-se também "muito satisfeito com este novo capítulo nas relações com a MEO, um parceiro histórico para o Grupo Impresa".

Com esta parceria, o SAPO consolida a matriz de qualidade e credibilidade em que tem apostado e que se tem reforçado, contribuindo para o seu posicionamento como Marca Recomendada 2024. A partir de hoje, os utilizadores poderão assim aceder às notícias e reportagens, às entrevistas, aos programas e à opinião, entre o acervo de conteúdos de texto, vídeo e áudio do universo Impresa, com assinatura de alguns dos profissionais mais respeitados no país. "Como líder e ativo estratégico no campo digital em Portugal, o SAPO é casa de todos os portugueses, tendo recentemente assumido uma nova ambição que passa desde logo pelo desenvolvimento e dinamização de um ecossistema de parcerias relevantes, que possam aportar valor a todos os seus utilizadores", refere ainda Ana Figueiredo, considerando que a aposta na qualidade do SAPO sai reforçada com esta nova parceria com o Grupo Impresa.