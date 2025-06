O encontro da primeira jornada do Grupo C tem início marcado para as 18:00 locais (23:00 em Lisboa).

A formação comandada por Bruno Lage apresenta-se no Mundial de clubes sem reforços para 2025/26, já que não aproveitou a janela especial de transferências criada pela FIFA, entre 01 e 10 de junho, para contratar qualquer jogador.

Em relação ao plantel da época passada, são, pelo contrário, algumas as baixas, pois Amdouni, que estava emprestado, voltou ao Burnley, Arthur Cabral foi vendido ao Botafogo, Bah, Manu Silva e Tomás Araújo estão lesionados e Samuel Soares foi cedido à seleção portuguesa que está a disputar o Europeu de sub-21.

Nos Estados Unidos, ainda está o argentino Ángel Di María, que, aos 37 anos, e antes de regressar ao 'seu' Rosário Central, vai cumprir no Mundial de clubes os últimos jogos pelo Benfica, que representou de 2007/08 a 2009/10 e desde 2023/24.

O encontro com os argentinos, que não terão no ataque o uruguaio Edinson Cavani, em tempos hipótese para ingressar nos 'encarnados', poderá ser decisivo nas contas no Grupo C, que apura os dois primeiros para os oitavos de final.

O grande favorito à vitória no agrupamento é o Bayern Munique, da Alemanha, que segue, provisoriamente, isolado na frente, depois de no domingo ter goleado os neozelandeses do Auckland City por inusitados 10-0 (6-0 ao intervalo), com três golos de Musiala.

O terceiro dia do Mundial de clubes conta ainda no programa com mais dois jogos, os primeiros do Grupo D, com os ingleses do Chelsea, vencedores da Liga Conferência, a defrontar os norte-americanos do Los Angeles FC, e os brasileiros do Flamengo a medir forças com os tunisinos do Espérance Tunis.

O Mundial de clubes, alargado a 32 equipas, começa com uma fase de grupos, com os dois primeiros de cada um dos oito agrupamentos a seguir para os oitavos de final, que dão início à fase a eliminar, seguindo-se os quartos de final, as meias-finais e a final, em 13 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

