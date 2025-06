"Mais de 50 caças e outros aviões realizaram ataques e destruíram mais de 120 lançadores de mísseis superfície-superfície", disse o porta-voz do exército, brigadeiro-general Effie Defrin, numa conferência de imprensa.

"Isto representa um terço dos lançadores de mísseis superfície-superfície do regime iraniano", afirmou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A República Islâmica só conseguiu disparar cerca de metade dos mísseis que tencionava lançar durante a noite, segundo Defrin.

A força aérea israelita destruiu durante a noite 20 mísseis balísticos que estavam em vias de ser disparados, acrescentou o porta-voz, também citado pelo diário The Jerusalem Post.

Após décadas de hostilidade, Israel lançou uma ofensiva contra o Irão na sexta-feira, alegando ter como alvo as infraestruturas nucleares e militares iranianas.

Os bombardeamentos israelitas mataram pelo menos 224 pessoas no Irão, incluindo altos comandos militares, cientistas nucleares e civis, de acordo com as autoridades iranianas.

O Irão retaliou com ataques de 'drones' e mísseis, que mataram pelo menos 24 pessoas em Israel, de acordo com o mais recente relatório divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

O Irão não reconhece Israel e acusa regularmente Telavive de sabotar as infraestruturas nucleares e assassinar vários cientistas iranianos.

