Nuno Borges, 38.º classificado no ranking mundial, foi derrotado por um tenista posicionado ligeiramente abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 51.º lugar, pelos parciais de 6-7 (6-8), 7-5 e 6-4, após duas horas e 33 minutos de confronto.

O número um português, de 28 anos, entrou bem no encontro, impondo-se no 'tie-break' do primeiro set, mas permitiu a recuperação de Agut, que vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do embate entre o checo Jakub Mensik, oitavo cabeça de série, e o britânico Cameron Norrie.

