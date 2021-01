"A Africa Oil & Power vai receber as delegações dos governos francófonos africanos e os financiadores europeus no primeiro Fórum de Investimento AOP, que vai realizar-se em Paris, um evento inteiramente dedicado a conseguir que os melhores acordos entre os investidores europeus e as empresas africanas sejam assinados", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

O anúncio do Fórum de 16 a 18 de junho surge num contexto de uma nova política externa de desenvolvimento para África por parte da França e pretende "promover sinergias entre os agentes do petróleo e das energias renováveis e criar uma narrativa positiva para equilibrar as necessidades de desenvolvimento em África, os objetivos climatéricos e o crescimento económico".