Ex-futebolista e treinador, foi ao serviço da Seleção Nacional que Fernando Santos se fez herói e um dos Melhores Três Treinadores do Mundo para a UEFA.

De empate em empate e com fé em Nossa Senhora de Fátima, levou a Seleção Portuguesa à final, em Paris, frente a França, e venceu o único Europeu de Futebol para Portugal. No seu percurso de treinador, liderou os três grandes, celebrizando-se como o Engenheiro do Penta ao garantir o quinto campeonato consecutivo para o FC Porto (1998-1999).

Liderou várias equipas gregas (AEK Atenas, Panathinaikos, PAOK) e levou a Seleção Grega aos quartos de final do Euro 2012 e aos oitavos do Mundial de 2014, mas o Euro conquistou-o para o seu país, em 2016, vencendo ainda com Portugal, três anos mais tarde, a Liga das Nações da UEFA.