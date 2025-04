Empreender não é fácil e traz vários desafios e quando a esses desafios se soma a necessidade de conciliar a vida profissional e pessoal, a complexidade aumenta, sobretudo, para as mulheres que enfrentam uma dupla exigência no seu dia a dia: a vida profissional e a vida familiar.

No entanto, alcançar o equilíbrio nessas duas áreas é possível e, por experiência própria, posso afirmar que não precisamos de abdicar nem de uma, nem de outra. Sendo empreendedora há cerca de 15 anos, reconheço que nem sempre tomei as melhores decisões e nem sempre consegui encontrar esse equilíbrio, até porque, particularmente no início, o caminho é mais solitário e passamos muito tempo dedicados ao negócio. Contudo, fui percebendo que este equilíbrio era fundamental não só para o meu bem-estar físico e mental, mas também para o meu próprio negócio.

Hoje, considero que sou a pessoa mais importante do meu negócio e da minha vida, pois, se eu falhar, tudo falha. A gestão eficiente do tempo tornou-se, assim, a chave para a conciliação entre a vida profissional e pessoal, aliada a uma mentalidade flexível e determinada. Além disso, é importante estabelecer prioridades e, acima de tudo, perceber quais são as inegociáveis. Para mim, por exemplo, treinar e ir buscar os meus filhos à escola é algo de que não abdico. Nem sempre é fácil, mas é possível se tivermos disciplina.

No entanto, há outros fatores que claramente nos podem ajudar a encontrar este equilíbrio, como, por exemplo, termos uma boa rede de apoio, tanto a nível profissional como familiar. No trabalho, é importante ter uma equipa de confiança e saber delegar tarefas. Tal permite-nos concentrarmo-nos nos aspetos estratégicos do negócio, sem que isso signifique abdicar de tempo de qualidade com a nossa família e amigos.

Claro que nem sempre tudo corre como planeado. Por vezes, parece que está tudo alinhado e, de repente, temos o caos. O importante é aceitar que não conseguimos ser perfeitas, mas que faremos o melhor possível em cada momento, sem nos sentirmos culpadas ou frustradas sempre que algo falha.

A mensagem principal que quero deixar é que é possível conciliar ambições profissionais com a vida pessoal, sem sentimentos de culpa ou frustração. O empreendedorismo pode e deve coexistir com uma vida pessoal plena e realizada. Na minha opinião, só conseguimos ser boas empreendedoras e profissionais se nos sentirmos verdadeiramente bem, a vários níveis. Afinal, devemos ser CEO’s da nossa vida e não só do nosso negócio.

Ana Gonçalves, CEO da Academia Negócios de Saúde