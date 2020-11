"Alguns segmentos da Rede Tecnológica Privativa do Estado (RTPE) estão a ser fortemente atacados pelo 'ransomware'. Por razões de segurança e com vista a evitar a sua propagação em toda rede, os serviços na RTPE serão temporariamente suspensos", informou o NOSi, em nota.

Aquela instituição cabo-verdiana adiantou que as suas equipas estão engajadas no sentido de repor o normal funcionamento da RTPE, o quanto antes.

A Rede Tecnológica Privativa do Estado (RTPE) é uma plataforma tecnológica, gerida pelo NOSi, que permite o acesso dos agentes do Estado a serviços comuns como, por exemplo, a Internet e correio eletrónico, mas também a aplicações de gestão nas mais diversas áreas da administração do Estado e da governação.

O 'ransomware', apelidado de 'WannaCry', é um vírus que ataca empresas instituições.

Segundo o NOSi, este vírus encripta toda a informação armazenada no computador e o atacante exige o pagamento de um determinado valor para o utilizador voltar a ter acesso ao computador e aos seus ficheiros.

Este tipo de ataques é na sua maioria realizados através do envio de e-mails particularmente perigosos devido aos conteúdos dos ficheiros que trazem em anexo.

Ao abrir estes ficheiros é executado o vírus que inviabiliza o acesso aos ficheiros armazenados, explicou o NOSi na sua página oficial.

