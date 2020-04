Um morto e um ferido grave em despiste de ligeiro em Matosinhos Um homem morreu e uma mulher ficou ferida com gravidade na sequência de um despiste na Via Regional Interior (VRI), na zona de Custoias, Matosinhos, indicou fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) do Porto. nacional Lusa nacional/um-morto-e-um-ferido-grave-em-despiste-de_5e8a2f799d64b9194add56aa





Segundo o CDOS do Porto, o acidente com uma viatura ligeira de passageiros aconteceu cera das 17:45 no sentido Matosinhos/Maia da VRI.

Para o local deslocaram-se elementos de várias corporações de bombeiros da região assim como duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).

