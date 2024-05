Se o Time Out Market veio revolucionar aquilo que eram os mercados tradicionais, reunindo num local de exceção e ao lado dos vendedores de sempre as melhores propostas, gastronómicas e não só, da cidade de Lisboa, na Ribeira, e do Porto, em São Bento, a abordagem original da marca não se esgota ali. Os Santos Populares também são especiais nos Mercados Time Out. E estão de volta, já amanhã.

Para o Time Out Market da Ribeira, em Lisboa, a festa de Santo António acontece já amanhã, entre as 19.00 e as 1.00, e faz-se à beira-rio, no Kubo, com direito ao tradicional bailarico e a comer e beber tudo o que lhe apetecer durante toda a noite, cortesia dos restaurantes TOM confirmados, que vão das Empanadas Mi Buenos Aires Querido ao Prego da Peixaria, passando pela Fábrica da Nata, entre muitas outras propostas. A que, naturalmente, se juntam as imprescindíveis sardinhas assadas servidas no pão. A música será garantida pelo homem do costume, o Xico à Portuguesa, que nunca falha os grandes clássicos da época, de Quim Barreiros a Toy.

A 14 de junho o encontro está marcado para os festejos antecipados do São João, no Porto, com muitas surpresas a revelar em breve pela equipa da Time Out.

Os Santos dos mercados são, como habitualmente, marcados com antecedência com a compra de bilhetes (40 euros por pessoa, com tudo incluído).