No ano em que se cumpre uma década sobre o êxito da Ribeira e já com presença portuguesa espalhada pelo mundo inteiro, o Time Out Market chega, dia 3 de maio, ao Porto. São dois mil metros quadrados divididos entre 16 espaços que se materializam numa dúzia de restaurantes, dois bares, uma torre com duas unidades e um espaço exterior, num projeto de revitalização que conta com a assinatura de peso do arquiteto portuense Eduardo Souto de Moura, prémio Pritzker em 2011.

Na ala sul da Estação de São Bento, aos já anunciados chefs e restaurantes -- que incluem os estrelados Michelin Ricardo Costa, do The Yeatman, e Rui Paula, da Casa de Chá da Boa Nova, mas também restaurantes como o Tábua Rasa e o Fava Tonka --, junta-se um conceito que celebra o talento gastronómico e cultural da Invicta, com a Sala de Prova e A Vida Portuguesa como cabeças-de-cartaz. No mercado haverá lado a lado grandes clássicos de fazer crescer água na boca, como os "filetes de polvo com arroz do mesmo de Inês Diniz, o arroz malandro de bacalhau com ovo perfeito da chef Rafa Louzada, a Sanduíche de leitão do chef Ricardo Costa, a Vitela à colher com puré de batata trufada e cogumelos do chef Rui Paula ou a famosa Rabanada do chef Vasco Coelho Santos, entre muitos outros", promete o TOM Porto.

"A Sala de Prova será o conceito que vai dar vida ao topo da torre desenhada pelo arquiteto Souto de Moura, inspirada nos antigos reservatórios de água que existiam nas estações de comboio", explicam os responsáveis do Time Out Market, adiantando que este será o local privilegiado para "portuenses, turistas nacionais e estrangeiros terem a melhor experiência de vinhos do Porto e Douro, com curadoria do enólogo Bento Amaral, que podem ser acompanhados por um menu de petiscos criado pelo chef Luís Américo". Como é comum nos TOM, também aqui haverá uma agenda de eventos, mas nesta localização ela será dedicada ao vinho, incluindo cursos de introdução ao vinho, masterclasses, conversas com enólogos e jantares vínicos, entre muitos outros. "A base da torre terá como inquilino a loja A Vida Portuguesa, fundada por Catarina Portas em 2007, e que celebra várias marcas e produtos portugueses icónicos", num regresso após quatro anos de interregno, que volta a reunir neste espaço alguns dos produtos mais reconhecidos da casa nas áreas de mercearia, casa & decoração, têxtil, papelaria, ourivesaria e perfumaria.

Sucesso de créditos firmados, o conceito Time Out Market já se espalhou por vários continentes, com presença em Nova Iorque, Boston, Montreal e Chicago, mas também Dubai e Cidade do Cabo. Para 2024 está ainda prevista a abertura em Barcelona e no próximo ano deverá chegar a ainda mais cidades, maioritariamente na Europa -- como Budapeste --, realçando sempre num mesmo local o melhor que cada cidade tem para oferecer, mas levando sempre também um cheirinho de Portugal, seja nas mesas e cadeiras que preenchem o espaço seja na curadoria, pela mão da equipa liderada por Ana Alcobia.

Concebida, criada e produzida pela agência Bastarda, sob o lema “Para os verdadeiros, o melhor da cidade”, a campanha de lançamento do Time Out Market Porto já começa a espalhar-se pela cidade a partir de amanhã e terá até direito a um vídeo com texto e locução de Capicua: "É uma verdadeira ode aos portuenses e à cidade", dizem os responsáveis do Time Out Market, adiantando que para a campanha se foi encontrar "os verdadeiros portuenses que melhor personificam a cidade".

Veja aqui a lista de chefs e restaurantes confirmados no Time Out Market Porto, "aprovada e selecionada pelos críticos e jornalistas da Time Out Porto"

● Chef Ricardo Costa: O chef de origem aveirense que conduz o restaurante do The Yeatman desde 2010, reconhecido com duas estrelas Michelin. Para este novo espaço traz a sua cozinha portuguesa baseada em ingredientes locais, com algumas influências aveirenses.

● Chef Rafaela Louzada: Carioca de gema com origens portuguesas, Rafaela Louzada conduz a cozinha do “Gruta” em plena Rua de Santa Catarina, onde o peixe e o marisco português são a aposta.

● Chef Vasco Coelho Santos: Um dos chefs do presente e do futuro, responsável por alguns dos projetos mais interessantes dos últimos tempos na cidade do Porto (1 estrela Michelin – Euskalduna Studio).

● Chef Rui Paula: Nome incontornável da gastronomia portuense à frente de espaços como o DOP, DOC e Casa de Chá da Boa Nova (2 estrelas Michelin). Para o Time Out Market traz alguns dos seus pratos mais icónicos e outras novidades.

● Meia-Nau: Uma nova abordagem aos clássicos restaurantes de Matosinhos de peixe grelhado e marisco fresco.

● Tábua Rasa: Carolina Matos e Francisco Ré reúnem os melhores queijos e enchidos nacionais servidos em tábuas maravilhosas.

● OKRA: Pizzas napolitanas feitas em forno de lenha com combinações de sabores inovadores

● Brusco Burger: Um conceito de hambúrgueres que usa a técnica norte-americana smash burgers, delicadamente esmagados na grelha, crocantes por fora, suculentos por dentro.

● Fava Tonka: O Chef Nuno Castro apresenta a sua cozinha de matriz vegetariana feita com ingredientes sazonais de produtores nacionais

● Casa Inês: Inês Diniz é responsável por um dos pratos mais famosos da cidade: os filetes de polvo com arroz do mesmo. Um regresso muito aguardado por todos os portuenses e não só.

● Padaria Ribeiro: Um clássico da padaria e pastelaria portuense desde 1878

● Sala de Prova: Subir à torre de Souto Moura para ter uma das melhores vistas da cidade, mas também a melhor experiência com vinhos do Porto e do Douro, com curadoria do enólogo Bento Amaral e carta assinada pelo chef Luís Américo.

● A Vida Portuguesa: A abertura no Time Out Market, marca o regresso da loja criada por Catarina Portas, ao Porto, com alguns dos seus produtos mais icónicos. A loja está localizada na base da torre desenhada pelo arquiteto Souto de Moura.