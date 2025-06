João Fernando chega aos Mundiais ainda com pouca rodagem competitiva, numa fase da carreira em que, a nível internacional, apenas competiu, a seguir aos Jogos Olímpicos Paris2024, nos Europeus em Podgorica, onde foi eliminado na estreia.

Na ocasião, o judoca do Sporting -- que foi a prolongamento com o experiente belga Matthias Casse, habituado a medalhas -, reconheceu que lhe faltou 'caixa de ar', numa fase de combate a exigir fôlego.

Para João Fernando, que está no projeto olímpico, a aposta no judo tem sido mais intermitente, num momento de vida em que investe na carreira além do desporto, com o curso de engenharia aeroespacial, mas também de piloto comercial.

Em Budapeste, o judoca, que parte como 28.º entre os 45 inscritos em -81 kg, defronta outro adversário experiente, com Ungvari, três vezes medalha de bronze em Europeus, a entrar como 19.º.

A participação de João Fernando será a de um quarto português nos Mundiais em Budapeste, depois de Catarina Costa (-48 kg) e Miguel Gago (-66 kg), eliminados na estreia, e de Otari Kvantidze (-73 kg), que foi sétimo classificado (com quatro combates).

Portugal ainda terá na László Papp Arena nos próximos dias Taís Pina (-70 kg) na terça-feira, e Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), na quarta-feira.

