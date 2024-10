Em cada cinco garrafas de vinho alentejano vendidas para fora de Portugal, uma é comprada e consumida por brasileiros. O Brasil é o maior mercado de exportação de vinho do Alentejo, tendo representado, no último ano, 4,7 milhões de litros do que ali se produz chegados a terras de Vera Cruz e uma faturação superior a 16,5 milhões de euros. Não admira, então, que a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVR Alentejo) tenha um carinho especial pelo país irmão, que se expressa, nomeadamente, pela eleição do embaixador do ano dos seus vinhos do outro lado do Atlântico. E nesta que é já a 11.ª edição do concurso Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo no Brasil, a competição é feroz.

Marina Garritano é a única mulher e a mais nova entre os seis sommeliers brasileiros de topo que vão competir, no dia 8 de novembro, em Évora, pelo lugar de embaixador de vinhos do Alentejo no seu país, mas isso não a impediu de chegar a esta fase final, após duas outras rigorosas fases eliminatórias que culminam com a celebração do conhecimento e a paixão pelos vinhos do Alentejo, "numa expressão única dos laços históricos e culturais entre Brasil e Portugal", sublinha também a organização do evento.

Ao lado de Marina, sommelière e professora de Vinhos Orgânicos, Biodinâmicos e Naturais na ABS-Rio, estarão Marcos Paulo, atual sommelier, gerente e consultor do Mercearia Campos Restaurante & Bar; Luís Otávio Álvares Cruz, sommelier no Hotel Emiliano e professor de serviço de vinhos pela ABS-SP considerado o Melhor Sommelier do Brasil em 2023 e Sommelier do Ano pela Académie Internationale de la Gastronomie; Leandro Bernardo Silveira Melo, sommelier-chefe no Rancho Português, onde viu a sua carta de vinhos portugueses ser premiada como a melhor de São Paulo; Hugo Castro, sommelier no restaurante Tragaluz, em Tiradentes; e José Eduardo Barboza, sommelier senior na Berkmann Wine Cellars Brasil e diretor executivo e professor da ABS-SP.

Após terem passado por provas teóricas e práticas no Brasil, desde maio, os seis finalistas chegam ao Alentejo no início de novembro para "uma experiência de cinco dias intensivos, com visitas a produtores e contacto direto com o terroir e a tradição vinícola alentejana, jornada que culminará numa prova teórica e prática que irá definir o grande vencedor de 2024".

"Esta iniciativa visa aprofundar o conhecimento dos profissionais brasileiros sobre os vinhos do Alentejo, fomentando o intercâmbio cultural e comercial entre os dois países, e a final promete uma disputa emocionante e inspiradora, reconhecendo o talento, o rigor e a paixão de profissionais que se dedicam a levar o vinho do Alentejo ao coração dos brasileiros", acreditam os responsáveis.

Desta vez, as suas prestações serão avaliadas por um painel de jurados composto por Ricardo Morais, head of Operations no JNcQUOI Delibar Comporta galardoado Sommelier do Ano pela Revista de Vinhos e um dos escanções mais premiados da sua geração; Gabriela Marques, sommelière e maître d' no Loco, com prémios como o Prix au Sommelier da Academia Internacional de Gastronomia, e Sommelier do Ano pela Revista de Vinhos; Marc Pinto, manager/wine director no Fifty Seconds Martin Berasategui e Campeão Nacional de Escanções em 2023 e 2024; Domingos Meirelles, diretor-geral da Exponor Brasil; e Tiago Caravana, diretor de marketing dos Vinhos do Alentejo.