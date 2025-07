O palco é privilegiado, com vista sobre Lisboa, e o convite estende-se a todos os que queiram assistir às melhores performances de Street Dance do país. Os oito melhores bailarinos do qualifier nacional e os oito wildcards convidados vão enfrentar-se na grande final nacional do Red Bull Dance Your Style, já neste domingo, dia 6 de julho, no Farol de Cacilhas, em Almada, a partir das 18.00. E a entrada é livre, além do que a Transtejo assegura o transporte oficial na travessia do Tejo.

Quem se sagrar vencedor irá representar Portugal entre 60 participantes de 51 países que se reunirão na final mundial da competição, marcada para outubro, em Los Angeles.

Para já, é tempo de escolher o melhor do país, e para isso o Red Bull Dance Your Style conta com dois hosts de luxo, Bruno Abreu e Solange Dias, e música escolhida pelo DJ Gui Mess, que vai ditar o ritmo das sucessivas batalhas em que o público decide quem vence, até à batalha final.

"O programa da final arranca às 18 horas com um DJ Warm Up no qual todos vão poder dançar (Open Cypher)", convida ainda a organização, apontando o início da competição para as 19.00, com os oitavos de final. Haverá ainda tempo para momentos de Roller Dance, com Beatrix Lourix, Next Dance School, Waacking Portugal e Afro Cypher Side Act - Bluevision Team. E após escolhido o melhor da noite, a festa continua, a partir das 22.00, com uma After Party que promete ficar na memória.

Até chegar aqui, o Red Bull Dance Your Style fez um tour pelo país, com três Open Qualifiers em Lisboa, Faro e Póvoa do Varzim, ao qual se seguiu o modo de batalhas de um para um, no qualifier nacional no Porto, de onde saíram os oito finalistas em estilos como Hip Hop, Locking, Krump, House, Electo, Afro Dance, Fusion e Waacking.

BAILARINOS QUALIFICAÇÕES

Bernardo Dias, Hip Hop

Joana Moreira, Locking

Miguel Costa, Locking

Gilberto Gabriel, Krump

Joel Oliveira, Hip Hop

Alice Tenório, Hip Hop

Henrique Pinheiro, Hip Hop

Victória Assunção, Hip Hop

BAILARINOS WILDCARD

Mariana Luz, House

Pedro Cardoso, Electro

Dyese Martina, Afro

Filipe Mendes, Locking

André Cabral, Hip Hop

Rita Fraga, House

Rita Spider, Fusion

Tiago Santos, Waacking