Está aí a quarta edição do Red Bull FrancaMente. Quem quiser tentar a sorte e descobrir se é o novo talento do rap português só tem de inscrever-se até 31 de julho, através da app oficial (download Android ou IOS) que permite que artistas de todo o país submetam os seus melhores improvisos. O arranque oficial vai acontecer em agosto no Festival Sudoeste, seguindo-se os Qualifiers em Lisboa e no Porto, com vários momentos de seleção até à final de outubro.

"Numa novidade absoluta desta edição, a temporada de rimas mais épica do ano sobe ao Palco After do Festival Sudoeste para um showcase original, com a participação dos MCs SP Rocha - o vencedor de 2023 - Quinta, KayDee, Muleca, GuiGox e Leo. Esta sessão inaugural está agendada para o dia 8 de agosto e terá NTS como host, ficando o ritmo por conta do DJ Maskarilha", adianta a organização.

Para garantir um lugar no Red Bull FrancaMente, só precisa de submeter um vídeo de até 60 segundos em que demonstre a sua capacidade de improviso, usando como tema as palavras aleatórias geradas pela app. "Com base na criatividade, ritmo, flow, improviso e valor poético de cada participação, 32 rappers serão selecionados pelo júri para passar à fase seguinte." O Porto recebe a primeira ronda de qualificação a 30 de agosto, no The World Battle, e a segunda ronda será decidida no Tokyo, em Lisboa, a 21 de setembro. Destas sairão os 16 finalistas que vão batalhar pela vitória na final nacional, agendada para o dia 26 de outubro, no espaço Marvila 8, em Lisboa.

A organização explica que a competição está aberta a qualquer rapper maior de idade que queira demonstrar o seu reportório. "Só os melhores vão ter lugar na final nacional, que terá NTS no comando e DJ Kronic na mesa de mistura", contando com Eva Rap Diva, Valete e Kappa Jota no papel de jurados. O vencedor terá o prémio de viajar até Madrid como convidado de honra para assistir à Final Mundial do Red Bull Batalla, a competição que inspirou o Red Bull FrancaMente, com 16 edições à volta do mundo.