A criatividade, potencial de voo e respeito pelas regras da competição ditaram o apuramento dos 37 projetos que vão construir as suas máquinas voadoras e dar um salto de fé – que é como quem diz mergulhar com estilo nas águas do Tejo.

As equipas têm agora menos de um mês para materializar os seus projetos que, no dia 7 de setembro, irão desafiar as leis da gravidade junto à Doca da Marinha, em Lisboa. A construção será acompanhada de perto pela organização que irá garantir o cumprimento de todas as regras e procedimentos de segurança.

No dia da competição as equipas vão ser avaliadas pelo júri segundo três critérios – criatividade, performance e distância de voo. Os projetos devem ainda obedecer a uma série de regras: cada formação deve ser composta por um máximo de cinco elementos, maiores de 18 anos (quatro ajudantes e um piloto); a máquina voadora não pode ultrapassar os oito metros de comprimento, nove de largura e três de altura, para um peso máximo de 200Kg (máquina + piloto); a propulsão dos engenhos deve ser exclusivamente baseada em força humana, estando por isso proibidos todo o tipo de motores, baterias, catapultas e elásticos, e os materiais utilizados devem ser amigos do ambiente.

A Doca da Marinha, localizada na zona ribeirinha da capital, foi o local selecionado para este evento que acontecerá no dia 7 de setembro, das 13h às 18h. A entrada é gratuita e terá como anfitriões João Manzarra, Rui Simões e Catarina Maia.

Conheça abaixo a lista das equipas apuradas para a final:

Pika'viators - Lyon, França

Espaçonautas Eufóricos - Gondomar

Aeronautas Lusitanos - Portela, Loures

Tuguinhas - Costa da Caparica, Almada

Os Rolhas - Arruda dos Vinhos

The Folks - Paço de Arcos

Os Fantásticos Voadores do Porto - Rio Tinto

Daqui Pr'ali - Pombal

Lupita Crew - Lisboa

Pétalas Voadoras - Alvarães, Viana do Castelo

PigLet Us Fly - Odivelas

Foge à Mãe - Mafra

The Blay Gang - Montijo

Hope it Fly - Sintra

Air Bunenos - Encarnação, Mafra

Os Profundadores - Sintra

Bando de Heterónimos - Évora

Flying Trex - Odivelas

The Mean Machine - Vila Nova de Famalicão

Diaper Droppers - Valadares

Cartoons do Oeste - Caldas da Rainha

The Oily Taxi Driver - Ericeira

Os Santa Cruzes - Torres Vedras

Capas Negras - Pombal

Missão Possível “LINCE IBÉRICO” - Alcabideche

Os Netos de Abril - Santarém

Empadas de Galinha – Vila Franca de Xira

Os Decadentes - Lisboa

Jedi Lusitanos - Lisboa

As Fadas do Boinicórnio - Pinhal Novo, Setúbal

Da Vikings - Viseu

Cerveira Barril Team - Viana do Castelo

No céu tem pão - Lisboa

Pepe the Frog - Algés

Soft Team - Lourinhã

Malta Danada Airlines - Azenhas dos Tanoeiros, Mafra

Crazy Miata – Sintra