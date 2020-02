Turista lituano assassinado no litoral do Brasil Um turista da Lituânia foi assassinado e a sua mulher foi violada na noite de quarta-feira na praia do Sono, em Paraty, cidade localizada no litoral do estado brasileiro do Rio de Janeiro, segundo a polícia. internacional Lusa internacional/turista-lituano-assassinado-no-litoral-do_5e3c47b591833112879aea87





Adam Zindul, de 37 anos, foi morto durante um assalto e a sua mulher, uma brasileira de 35 anos não identificada pelas autoridades, foi violada e encontra-se num hospital a receber tratamento médico.

A polícia deteve um suspeito que é morador da cidade e tem antecedentes por tráfico de droga. Testemunhas foram conduzidas à delegacia para serem interrogadas.

Segundo informações dos media locais, a vítima estava com os braços e as pernas amarrados numa cadeira, e a cabeça estava coberta com um pano quando o seu corpo foi encontrado pela polícia. Adam Zindul tinha várias marcas de ferimentos e havia sangue em volta do corpo.

O portal de notícias G1 referiu que o homem assassinado e sua esposa eram recém-casados e o carimbo da Polícia Federal no passaporte da vítima indica que o lituano chegou ao Brasil no dia 28 de janeiro.

