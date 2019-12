Terceiro acordo de paz, dois ciclones e uma dívida por julgar em Moçambique O ano de 2019 foi frenético para Moçambique: o país perdeu cerca de 700 pessoas em dois dos mais destruidores ciclones de sempre, mas também festejou a confirmação do maior investimento da história graças à exploração de gás natural. internacional Lusa internacional/terceiro-acordo-de-paz-dois-ciclones-e-uma_5df35bf00ec193799ae72324





Viu altas figuras detidas por causa das dívidas ocultas do Estado, mas também reestruturou a dívida soberana. Em 2019, Moçambique celebrou o terceiro acordo de paz desde a independência, recebeu o papa Francisco e foi a votos.

As eleições gerais e provinciais de 2019 reforçaram em toda a linha a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo): o presidente Filipe Nyusi foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato, o partido ficou com mais de dois terços do parlamento e governa todas as províncias.