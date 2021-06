Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,07%, para os 34.600,38 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 0,14%, para as 13.756,33 , e o alargado S&P500 recuou 0,14%, para os 4.208,12 pontos.

Segundo os analistas do banco de investimento Schwab, os ganhos nos setores de tecnologias da informação e energia, impulsionados pelo otimismo sobre a recuperação económica global, foram anulados pela incerteza em torno da inflação e da política monetária norte-americana.

Com a economia em reanimação e os dados mais recentes do índice PCE do Departamento do Comércio a apontarem para uma inflação de 3,1% - o ritmo mais elevado desde 1992 - sem os preços voláteis da energia e alimentação, os investidores denotam nervosismo ante a possibilidade de a Reserva Federal (Fed) endurecer a sua política monetária.

A Fed pode dar sinais sobre uma revisão em alta das suas taxas de juro diretoras ou sobre uma redução do seu programa de compra de ativos, por ocasião da sua reunião de 15 e 16 de junho ou da sua conferência anual, em Jackson Hole, no Estado do Wyoming, no final de agosto.

Os investidores têm-se mostrado otimistas quanto à recuperação económica, após os avanços registados na campanha de vacinação nos Estados Unidos, onde mais de 60% da população adulta já recebeu uma dose de vacina e os casos de covid-19 têm recuado bastante.

Para sexta-feira está agendada a divulgação dos dados do desemprego nos Estados Unidos, relativos ao mês de maio, que darão novas indicações sobre o ritmo da retoma na maior economia mundial.

De acordo com uma média de estimativas da Briefing.com, de diversos analistas de mercado, a taxa de desemprego deverá cair para 5,9%, com a criação de empregos a acelerar para 720.000.

Animados com os bons indicadores da atividade tanto na Europa como nos Estados Unidos e na China, os mercados estiveram ainda pendentes da publicação do Livro Bege, que servirá para preparar a próxima reunião da Fed.

A animar o mercado bolsista nova-iorquino estiveram hoje ações como as da cadeia de cinemas AMC e da retalhista de jogos eletrónicos GameStop, eleitas dos apostadores online.

A AMC subiu mais de 100% durante a sessão e teve que ser suspensa várias vezes, antes de terminar em 62,55 dólares, uma subida de 95,22%; no início do ano, as ações da cadeia de cinemas chegaram a valer 2 dólares.

