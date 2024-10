Cerca das 14:30 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,38% para 42.393,83 pontos e o Nasdaq avançava 0,34% para 18.776,66 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,20% para 5.844,39 pontos.

A Alphabet (matriz da Google) anunciou na terça-feira após o encerramento da sessão bolsista os seus resultados, com um lucro acumulado de 73.582 milhões de dólares nos primeiros nove meses deste ano, mais 38% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

As ações da Alphabet registavam hoje uma subida de 6% no índice Nasdaq.

Esta semana serão também conhecidos os resultados da Microsoft, da Meta, da Amazon e da Apple.

No plano macroeconómico, foi anunciado que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos abrandou para 2,8% no terceiro trimestre, abaixo do esperado, de acordo com uma estimativa preliminar divulgada pelo Departamento do Comércio.

Nos três meses de julho a setembro, o crescimento foi de 2,8% em ritmo anualizado, quando tinha sido de 3% no segundo trimestre.

Em relação ao emprego, o setor privado dos Estados Unidos mostrou-se mais robusto do que o esperado em outubro, com a criação de 233.000 postos de trabalho, segundo o inquérito mensal ADP/Stanford Lab publicado hoje.

O preço do barril de petróleo do Texas começou a negociar em alta no mercado nova-iorquino, com uma subida de cerca de 1,5% para 68,29 dólares.

EO // CSJ

Lusa/fim