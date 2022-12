Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,44% para 33.618,12 pontos e o Nasdaq avançava 0,31% para 11.043,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,22% e estava em 3.942,60 pontos.

Esta semana, os investidores aguardam a divulgação dos dados da inflação em novembro, depois de em outubro ter abrandado para 7,7%, segundo o índice publicado pelo Departamento do Trabalho.

Este abrandamento pode indicar que as medidas adotadas pelo banco central norte-americano (Fed) para controlar a inflação, com sucessivas subidas das taxas de juro, começaram a dar frutos.

Na terça-feira, a Fed inicia uma reunião de dois dias para analisar o endurecimento da sua política monetária e deverá decidir uma nova subida das taxas de juro.

O presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou recentemente que o ritmo de subida das taxas de juro pode abrandar a partir desta reunião do banco central, mas considerou "provável" que os juros continuem em níveis altos durante algum tempo para travar de forma sustentável a inflação.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) começou a negociar com uma subida de 0,34% no mercado nova-iorquino, seguindo a 71,26 dólares, depois de uma semana em que recuou 11% devido aos receios de uma possível recessão.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançava para 3,52%.

