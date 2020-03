Wall Street segue sem uma direção definida no início da sessão A bolsa de Nova Iorque seguia hoje mista no início da sessão, depois de ter registado na segunda-feira o seu pior desempenho desde 1987, com o índice Dow Jones a perder quase 13%. economia Lusa economia/wall-street-segue-sem-uma-direcao-definida-no_5e70e4b079a1b71956b5d026





Às 13:57 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,47% para 20.092,77 pontos e o Nasdaq recuava 0,34% para 6.881,43 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,96% para 2.409,07 pontos.

A bolsa nova-iorquina encerrou na segunda-feira uma das piores sessões da sua história, com o nervosismo dos investidores com o novo coronavírus a sobrepor-se aos esforços da Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, que anunciou no domingo à noite uma nova descida das taxas de juro, a segunda desde o início do mês.

O Dow Jones perdeu 12,93% e o Nasdaq 12,32%, depois de logo no início a sessão ter sido suspensa por 15 minutos para travar as perdas.

