Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,17% para 33.334,88 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,31% para 12.603,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,09% para 4.195,82 pontos.

Hoje, as atenções do mercado estão centradas no discurso de Jerome Powell, o momento mais esperado da conferência de Jackson Hole, que decorre entre quinta-feira e sábado no estado norte-americano de Wyoming.

Esta reunião tem lugar num momento em que os bancos centrais, a nível mundial, recorrem a um endurecimento da política monetária para lutar contra a inflação.

Nos Estados Unidos, foi hoje anunciado que a inflação homóloga desacelerou em julho, passando para 6,3%, contra 6,8% em junho, segundo o índice PCE, o mais seguido pela Fed.

Entre as 30 empresas do Dow Jones, a Boeing (0,94%) e o banco JPMorgan (0,75%) destacavam-se nas subidas e a Nike (-0,70%) liderava as descidas.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 91,92 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançava para 3,046%.

EO // JNM

Lusa/fim