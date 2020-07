Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,13%, para 26.282,41 pontos, mas o Nasdaq, um índice dominado pelo setor tecnológico, somava 0,86% e estava em 10.683,17 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,31%, para 3.256,29 pontos.

As grandes empresas do setor da tecnologia, as designadas GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple), divulgaram na quinta-feira, após o encerramento do mercado, resultados trimestrais que evidenciam efeitos diferentes da pandemia de covid-19.

A Google e a Facebook reportaram uma diminuição do seu ritmo de crescimento, mas a Apple e a Amazon tiveram um aumento de receitas e de lucros.

A Amazon, em particular, beneficiou com o aumento das compras 'online', que fizeram disparar a sua faturação e o seu lucro para níveis recorde, apesar do aumento dos custos. A faturação aumentou 40%, para 88,9 mil milhões de dólares, e o lucro duplicou para 5,2 mil milhões.

Hoje, Facebook, Apple e Amazon registavam subidas nos primeiros minutos de transações em Wall Street.

Nos Estados Unidos, foi divulgado hoje que os gastos dos consumidores aumentaram 5,6% em junho, ajudando a recuperar parte da queda recorde que ocorreu após o confinamento iniciado em março para conter a pandemia de covid-19, que paralisou a economia.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou sem uma direção definida, com o Dow Jones a perder 0,85% e o Nasdaq a avançar 0,43%.

