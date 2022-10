Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,09% para 30.046,12 pontos e o Nasdaq perdia 0,80% para 10.567,15 pontos.

No entanto, o índice alargado S&P 500 subia 0,11% para 3.674,30 pontos.

No início da sessão, os investidores seguiam atentos aos resultados que são apresentados pelos grandes bancos norte-americanos.

O Wells Fargo, terceiro maior banco norte-americano em ativos, anunciou hoje que nos primeiros nove meses teve lucros de 10.318 milhões de dólares (10.555 milhões de euros), menos 35% na comparação homóloga.

No terceiro trimestre, o mais seguido pelos analistas de Wall Street, o Wells Fargo alcançou um lucro líquido de 3.528 milhões de dólares (3.612 milhões de euros), uma redução de 31% em relação ao que teve há um ano. As receitas entre julho e setembro foram de 19.505 milhões de dólares, mais 4% na comparação com o mesmo trimestre de 2021.

O JPMorgan Chase, maior banco dos Estados Unidos, anunciou um lucro de 26.668 milhões de dólares (27.392 milhões de euros) até setembro, menos 30% que no mesmo período do ano anterior.

Esta queda no lucro foi justificada pelo JPMorgan com a existência de "ventos contrários", em resultado das tensões geopolíticas e às más perspetivas para a economia mundial.

Já as receitas deste grupo financeiro registaram um aumento homólogo de 2%, para 94.148 milhões de dólares.

Na sessão anterior, Wall Street fechou em alta, com o índice Dow Jones a subir 2,83% e o Nasdaq 2,23%.

