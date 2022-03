Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,50% para 34.585,53 pontos e o Nasdaq recuava 0,66% para 13.803,86 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,39% para 4.445,82 pontos.

Os investidores continuam atentos à guerra na Ucrânia, às sanções dos países ocidentais contra a Rússia e à agenda da visita que o Presidente norte-americano, Joe Biden, faz esta semana à Europa.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacava-se a descida de 5,32% da Boeing após um acidente com um dos seus aparelhos do modelo 737-800 no sul da China com 132 pessoas a bordo, sobre o qual a empresa disse que está a recolher informações.

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 109,82 dólares por barril e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a dez anos avançava para 2,23%.

EO // CSJ

Lusa/fim