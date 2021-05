Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,86% para 34.305,72 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,40% para 13.309,04 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,93% e estava em 4.150,54 pontos.

A bolsa nova-iorquina mantinha a tendência com que terminou a sessão de quinta-feira, quando o Dow Jones registou uma valorização de 1,29%, recuperando parte do terreno que tinha perdido ao longo da semana.

Os receios de um aumento da inflação com a recuperação económica dos Estados Unidos têm afetado em particular o setor tecnológico, que neste início de sessão figurava nas principais subidas, só superado pelo setor energético, que subia 1,62%.

Nas maiores valorizações do Dow Jones estavam a Microsoft (2,01%) e a Apple (1,8%).

O petróleo também seguia em alta no mercado nova-iorquino, com o barril de petróleo do Texas a avançar para 64,76 dólares, e os juros da dívida a 10 anos recuavam para 1,628%.

