Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 1,56% para 29.460,43 pontos e o Nasdaq descia 2,67% para 10.777,62 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,80% para 3.676,65 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o Departamento do Trabalho divulgou o relatório sobre o emprego nos Estados Unidos em setembro, que foi melhor do que o esperado.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou para 3,5% em setembro, o nível que tinha antes da pandemia de covid-19, mas a criação de emprego abrandou.

A economia norte-americana criou 263.000 empregos no mês passado, um abrandamento em relação aos 315.000 de agosto, numa altura em que estão a ser adotadas medidas de combate à inflação que implicam uma desaceleração do mercado laboral.

Apesar da desaceleração na criação de emprego em setembro, o mercado de trabalho continua sólido, o que permite ao banco central norte-americano continuar o endurecimento da sua política monetária, após sucessivas subidas das taxas de juro para travar a inflação.

O mercado esperava para ver se os dados de setembro seriam mais fracos e levariam a Reserva Federal (Fed) a mudar de rumo, numa altura em que o preço do dinheiro afasta muitos investidores do mercado de ações e alimenta receios de uma recessão.

No índice Dow Jones, as tecnológicas destacavam-se nas descidas, com a Microsoft a perder 4,19% e a Apple 2,75%.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 3,88% e o barril de petróleo do Texas (WTI) começou a negociar com uma subida de 1,07% para 89,4 dólares.

