Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,10% para 42.821,12 pontos e o Nasdaq, dominado por tecnológicas, subia 1,07% para 18.538,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,45% para 5.841,46 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em alta e os índices Dow Jones e S&P 500 fixaram novos máximos, no caso deste último o 45.º do ano.

Apesar de ser feriado nos Estados Unidos, a bolsa nova-iorquina está a funcionar, mas prevê-se que o volume de transações seja mais fraco. O mercado obrigacionista está, no entanto, encerrado.

Esta semana, prossegue a apresentação de resultados trimestrais de empresas cotadas, com destaque para o setor financeiro.

Depois de os bancos JPMorgan Chase e Wells Fargo terem anunciado os seus lucros na sexta-feira, esta semana será a vez de divulgarem resultados o Bank of America, o Goldman Sachs, o Citigroup e o Morgan Stanley.

Os investidores aguardam também os números das companhias aéreas United Airlines, American Airlines e da Netflix.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, a Boeing liderava as descidas após ter anunciado na sexta-feira, já com o mercado encerrado, uma redução de 10% de postos de trabalho, o que deve abranger 17.000 pessoas. A Microsoft (1,29%) e a Apple (1,24% destacavam-se nas subidas.

