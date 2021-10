Às 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,13% para 35.502,41 pontos e o Nasdaq avançava 0,15% para 15.151,61 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,16% e estava em 4.526,92 pontos.

No início da sessão, os investidores mostravam-se prudentes, em mais um dia de apresentação de resultados trimestrais, incluindo os da IBM e da Tesla.

A plataforma de 'streaming' Netflix registava uma descida de 2,48% após divulgar números que indicam um aumento dos lucros, mas também uma aparente estabilização no crescimento de assinantes.

O mercado aguarda ainda a publicação, ao final do dia, do Livro Bege da Fed, que deverá clarificar alguns aspetos mais relevantes sobre as condições económicas atuais.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas baixava para 82,12 dólares e os juros das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiam para 1,639%.

Na terça-feira, Wall Street encerrou em alta, com o Dow Jones a subir 0,56% e o Nasdaq 0,71%.

EO // JNM

Lusa/fim