Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,04% para 44.623,67 pontos e o tecnológico Nasdaq subia 0,05% para 19.869,18 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,11% para 6.083,30 pontos.

A fabricante de 'chips' Nvidia, uma das empresas com maior capitalização bolsista, liderava as descidas no índice Dow Jones e perdia 2,50%, depois de a Administração Estatal para a Regulação do Mercado (SAMR) da China ter anunciado que está a ser alvo de uma investigação por "suspeitas de violação da lei antimonopólio" do país asiático.

O anúncio surge num contexto de tensão tecnológica entre Pequim e Washington, agravadas pelas recentes restrições impostas pelos Estados Unidos a 140 empresas chinesas do setor dos semicondutores, com o objetivo de limitar os progressos do país asiático no desenvolvimento da tecnologia de circuitos integrados.

A tecnologia da Nvidia para a inteligência artificial e a computação avançada é considerada fundamental para a indústria mundial, o que torna o caso particularmente relevante.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão sem um rumo definido, mas com novos recordes nos índices S&P 500 e Nasdaq.

EO (JPI) // EA

Lusa/fim