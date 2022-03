Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,27%, para os 34.955,89 pontos, o alargado S&P500 progrediu 0,71%, para as unidades, e o tecnológico Nasdaq subiu 1,31%, para as 14.354,90.

A praça bolsista manteve assim a tendência de alta que mantém há duas semanas, apesar de hoje ter começado de forma hesitante e com o Dow e o S&P500 a evoluírem com perdas ao longo do dia.

Mas segunda metade do dia, os investidores avançaram para as compras, deixando de lado as preocupações com o avanço do novo coronavirus na China, que provocou novos confinamentos em cidades como Xangai, e a falta de progressos para um cessar-fogo na Ucrânia.

No início da sessão, a situação no mercado obrigacionista criou preocupação, uma vez que os rendimentos de alguns títulos a curto e médio prazo superaram os de longo prazo, o que em alguns casos é considerado sinal de recessão.

Essa situação foi alterada rapidamente e a diferença de rendimento da dívida pública dos EUA a dois e a 10 anos, que concentram as atenções dos analistas, normalizou, o que levou os operadores a desvalorizarem a situação.

