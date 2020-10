Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,55%, para os 28.363,66 pontos.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,19%, para as 11.506,01 unidades, e o alargado S&P500 subiu 0,52%, para as 3.453,49.

Para Gregori Volokhine, presidente da Meeschaert Financial Services, as discussões entre democratas e republicanos, sobre um novo conjuntos de propostas de ajudas orçamentais para famílias e empresas, são comparáveis ao "jogo das cadeiras".

Na sua opinião, "ninguém quer ficar com a responsabilidade do fracasso das negociações, quando todos estão convencidos que não vai ser possível alcançar um acordo antes das eleições", em 03 de novembro.

A presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, não obstante, hoje declarou-se otimista e voltou a reunir-se com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

Os operadores do mercado vão seguir esta noite o último debate presidencial entre Donald Trump e o seu adversário democrata, Joe Biden.

Bem acolhidos foram os resultados divulgados por várias empresas cotadas.

A Coca-Cola valorizou 1,38%, apesar de ter divulgado uma baixa do volume de negócios em 9%, entre julho de setemapbro.

Também em alta, e apesar de terem apresentado perdas trimestrais de milhares de milhões de dólares, as ações das transportadoras aéreas American Airlines e Southwest avançaram 3,18% e 5,25%, respetivamente, o que foi atribuído ao facto de terem dado a entender que esperavam melhorias na procura até ao final do ano.

Ao contrário, o grupo norte-americano de produtos de higiene de grande consumo Kimberly-Clark recuou 6,93%, penalizado por lucros dececionantes.

A Tesla, que divulgou resultados na quarta-feira depois do encerramento da sessão, subiu 0,75%, após ter apresentado lucros pelo quinto trimestre consecutivo.

Entre os outros títulos do dia, o Goldman Sachs ganhou 1,23%, apesar de uma filial deste banco de investimento se ter declarada culpada no vasto escândalo de corrupção que envolve o fundo soberano 1MDB, uma novidade na história desta instituição, que também vai pagar uma multa de três mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) para obter o encerramento de inquéritos judiciais nos EUA.

Na frente dos indicadores, as inscrições semanais no desemprego nos EUA voltaram a descer, recuando mais do que previsto, segundo os números divulgados hoje pelo Departamento de Trabalho.

Na semana entre 11 e 17 de outubro, houve 787 mil inscrições no desemprego, abaixo das 860 mil esperadas pelos analistas.

