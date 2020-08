Os resultados definitivos da sessão indicam que o primeiro destes índices valorizou 1,73%, para os 11.665,06 pontos, no que é o seu quinto recorde consecutivo.

Da mesma forma, o S&P500 ganhou 1,02%, para as 3.478,81 unidades, o que representa o quarto máximo consecutivo.

Por sua vez, o seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,30%, para os 28.331,92 pontos.

"Mais uma vez, foram as grandes locomotivas que orientaram o mercado: Facebook (8,2%), Tesla (6,4%), Netflix (11,6%), Amazon (2,8%), Apple (1,4%), Alphabet (2,4%)", observou J. J. Kinahan, da TD Ameritrade.

"É inacreditável que estes títulos continuem a ter compradores. Netflix valorizou mais de 10% hoje e não há notícias que o justifiquem", acrescentou.

De forma geral, "as pessoas têm dinheiro para investir. E quando se vê no mercado obrigacionista que o rendimento das taxas a 10% é de 0,65%, os investidores viram-se para os ativos onde podem obter alguns ganhos ou receber alguns dividendos", avançou.

A tendência de subida foi também apoiada hoje pela divulgação de resultados trimestrais acima das expectativas do editor de programas informáticos Salesforce, que acabou a sessão com uma progressão de 26,0% da sua cotação, da empresa informática Hewlett Packard Enterprise (3,6%) e da cadeia e artigos de desporto e atividades ao ar livre Dick's Sporting Goods (15,7%).

Na frente dos indicadores, as encomendas de bens duradouros nos EUA aumentaram fortemente em julho, pelo terceiro mês consecutivo, depois da quebra acentuada em abril, devido à pandemia, aumentando 11,2%, segundo os dados do Departamento do Comércio.

Os investidores estão agora na expectativa do discurso que o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, vai fazer na quinta-feira, no simpósio de Jackson Hole, que reúne habitualmente banqueiros centrais no estado do Wyoming, no fim do verão, mas que este ano vai realizar-se em linha.

Vários analistas admitem que Powell indique que o banco central dos EUA está preparado para aliviar um pouco o seu controlo sobre a inflação e não começar a subir as taxas de juro, se os preços aumentarem apenas um pouco acima dos 2%, que é o seu objetivo.

RN // SR

Lusa/Fim