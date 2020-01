Wall Street cai com investidores a seguirem resultados de grandes bancos A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em terreno negativo, quando os grandes bancos norte-americanos começaram a apresentar resultados trimestrais. economia Lusa economia/wall-street-cai-com-investidores-a-seguirem_5e1de1be9419111c2a72f210





Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,01% para 28.904,30 pontos, o Nasdaq perdia 0,36% para 3.284,97 pontos e o índice alargado S&P 500 recuava 0,10% para 3.284,97 pontos.

O maior banco norte-americano, JPMorgan Chase, anunciou hoje que obteve no quarto trimestre de 2019 um lucro de 8.520 milhões de dólares, o que representa um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. As ações do banco registavam uma subida de 2,11% e lideravam os ganhos no Dow Jones.

Por sua vez, o Wells Fargo ganhou nos últimos três meses 2.870 milhões de dólares face aos 6.060 milhões de dólares que tinha registado no trimestre final de 2018, o que representa uma queda de 53%. As ações do banco recuavam mais de 3%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com os investidores focados na assinatura da primeira fase do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos na quarta-feira. O Dow Jones somou 0,29% e o Nasdaq 1,04%.

