Os resultados definitivos da sessão indicam que o alargado S&P500 valorizou 1,18%, para as 4.019,87 unidades, enquanto o seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,52%, para as 33.153,21.

Mais forte foi o ganho do tecnológico Nasdaq, de 1,76%, para os 13.480,11 pontos.

Os avanços das ações das tecnológicas devem-se em parte à baixa dos rendimentos das obrigações de dívida pública, que têm influenciado a evolução do mercado nas últimas semanas.

O rendimento do título de dívida pública a 10 anos baixou dos 1,73% de quarta-feira para os 1,69% de hoje.

Quanto mais elevados os rendimentos da dívida pública mais caras parecem, em termos relativos, as cotações das ações, em particular as das tecnológicas, depois das significativas subidas em 2020.

Hoje, a Microsoft subiu 2,8%, a Facebook 1,4%, a Amazon 2,2% e a Alphabet ('holding' da Google) 3,3%.

A praça nova-iorquina, que vai estar fechada na sexta-feira, por ser feriado, inaugurou assim abril com otimismo, depois de se despedir de um mês e um trimestre positivos, com os investidores de olhos postos na recuperação económica pós-pandemia.

Os investidores animaram-se com o plano de investimento em infraestruturas, apresentado por Biden, que ascende a 2,3 biliões (milhão de milhões) de dólares (dois biliões de euros), que, se aprovado no Congresso, vai acrescer ao já aprovado pacote de estímulos e ajudas de 1,9 biliões de dólares.

"Que grande maneira de começar o segundo trimestre!", exclamou J. J. Kinahan, o principal estratega de investimento da TD Ameritrade. "Há por aí dinheiro à espera de ser posto a render e, com o (primeiro) trimestre a acabar, parece que as pessoas estão a encontrar novas formas no novo trimestre de explorar mais oportunidades".

