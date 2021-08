Num comunicado, o INE refere que as variações dos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo situaram-se em 14,0% e 25,7% em junho, contra 26,8% e 56,2% em maio, respetivamente.

O INE adverte que os "aumentos acentuados continuam a refletir um efeito base, dado que a comparação incide em meses muito afetados pela pandemia", mas que, contudo, comparando junho de 2021 com junho de 2019, os índices total, do mercado nacional e do mercado externo foram superiores em 5,3%, 4,0% e 7,4%, respetivamente.

Em termos trimestrais, no segundo trimestre de 2021, as vendas da indústria registaram um aumento homólogo de 35,0%, contra 1,1% no trimestre anterior.

O índice do trimestre foi igual ao mesmo período de 2019.

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de 0,4%, 7,8% e 6,7%, respetivamente, contra 0,5%, 7,9% e 22,3% em maio, pela mesma ordem).

