De acordo com o serviço de estatísticas europeu, o volume do comércio a retalho aumentou 9,0% na área do euro e 9,2% na UE face ao mesmo mês de 2020, e, na comparação com abril, avançou 4,6% em ambas.

O volume do comércio a retalho aumentou, face a maio de 2020, em todos os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis -- exceto na Alemanha, onde recuou 0,9%, -, tendo-se registado as maiores subidas na Bulgária (23,9%), Irlanda (22,4%) e Malta (22,0%).

Na comparação mensal, os maiores avanços no volume do comércio a retalho foram observados em França (9,9%), nos Países Baixos (9,3%) e na Estónia (8,1%), tendo sido registadas diminuições na Letónia (-3,9%), Finlândia (-3,3%) e Luxemburgo (-0,7%).

Em Portugal, as vendas a retalho aceleraram, em maio, 15,4% face ao mês homólogo e 3,9% na comparação em cadeia.

IG // CSJ

Lusa/fim