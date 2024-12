A agência de notícias DPA adianta, citando funcionários do governo do estado da Saxónia-Anhalt a coberto de anonimato, que o condutor do automóvel foi preso.

Até ao momento, os meios de comunicação social alemães não avançam com um número de feridos ou mortos.

Imagens do local partilhadas nas redes sociais por testemunhas mostram dezenas de vítimas caídas no chão, a receber assistência médica.

O recinto do mercado de Natal encontra-se cercado pela polícia e com dezenas de veículos de emergência médica.

Devido a atentados recentes ocorridos em mercados de Natal na Alemanha, incluindo com atropelamentos mortais, as autoridades estabeleceram perímetros de segurança à volta dos mesmos, alguns guarnecidos com barreiras de betão e arame farpado.

Magdeburgo, que fica a oeste de Berlim, é a capital do estado da Saxónia-Anhalt e tem cerca de 240.000 habitantes.

