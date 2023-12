O anúncio foi feito na capital são-tomense pela nova embaixadora da União Europeia para São Tomé e Príncipe e a Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), após a entrega das suas cartas credenciais ao Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova.

Cecile Abadie disse que o valor, que será disponibilizado faseadamente ao longo dos anos, é destinado para as parcerias bilaterais, mas sublinhou que São Tomé e Príncipe, como membro da CEEAC e do grupo de países da África Caraíbas e Pacífico (ACP), "também beneficia de apoios regionais, pelo que há outras oportunidades de cooperação".

"Temos projetos em setores importantes, em particular no domínio da Justiça, que é uma prioridade que acompanhamos já e vamos continuar a acompanhar no futuro, estamos também presentes no domínio do desenvolvimento humano, acompanhamos os esforços das reformas nos domínios da água e do saneamento, e também na gestão das finanças públicas, aí também haverá continuidade", referiu Cecile Abadie.

A diplomata prometeu dar continuidade a outra área que "também é uma prioridade importante para o futuro", relativa à "transição verde e de gestão dos desafios climáticos", áreas que disse ter abordado com o Presidente da República, admitindo que "há muitos domínios de interesse comum".

Cecile Abadie referiu ainda que a União Europeia também tem "financiamento à disposição das organizações da sociedade civil, que serão propostos até ao final do ano".

JYAF // MLL

Lusa/Fim