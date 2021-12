O presidente da Toyota, Akio Toyoda, anunciou 16 novos modelos de veículos elétricos para o mercado e um maior investimento no desenvolvimento de baterias, noticia hoje a agência Efe.

A Toyota pretende aumentar o seu investimento no setor das baterias elétricas para dois biliões de ienes (cerca de 15,6 mil milhões de euros), um aumento de 33% face ao previsto anteriormente.

A gigante japonesa quer aproveitar o atual impulso da indústria para alcançar uma sociedade sem dióxido de carbono.

"Dependendo do país e da energia utilizada nos veículos, serão modelos redutores de carbono ou veículos sem carbono", disse o presidente do grupo.

A Toyota quer comercializar 3,5 milhões destes veículos anualmente até 2030, contra os dois milhões anuais previstos inicialmente.

Akio Toyoda espera que um milhão seja da marca topo de gama do grupo, a Lexus, que deverá ter um alinhamento totalmente elétrico até lá.

"Este alvo será o nosso guia para fazer os preparativos necessários nas nossas linhas de produção", afirmou o chefe de tecnologia da empresa, Masahiko Maeda.

Quanto às baterias, Maeda apontou que o volume de produção ainda está em estudo e que a intenção da marca é a "produção local para consumo local".

A Toyota pretende assegurar um fornecimento estável destes componentes, ainda que vá continuar a trabalhar com parceiros locais em certos mercados com base no desenvolvimento do mercado.

