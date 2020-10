Os dados foram compilados pela empresa Cable, que há dez anos realiza análises comparativas sobre velocidades de banda larga, num projeto com a firma M-Lab, que recorre, por sua vez, a equipas nas instituições Code for Science and Society, New America's Open Technology Institute, Google e Princeton University's PlanetLab.

O pior da região da Ásia é Timor-Leste, onde um ficheiro de cinco gigabytes demora quase 13 horas a descarregar, de acordo com o estudo.