Em nota enviada à agência Lusa, o grupo ETE, que detém aquela empresa, explica que a operação, iniciada hoje e que prossegue até 06 de julho, por via aérea e marítima, envolve a troca de tripulações de seis navios daquele armador, estando centrada na Praia para tirar partido da "localização privilegiada" do arquipélago de Cabo Verde e "em coordenação" com o Governo cabo-verdiano.

A dificuldade da operação e da solução agora encontrada é explicada com os condicionalismos impostos por vários países às ligações aéreas e marítimas internacionais, devido à pandemia, o que tem dificultado a rendição de tripulações em navios por todo o mundo.