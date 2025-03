O preço por litro do gasóleo foi atualizado na segunda-feira para 300 kwanzas (30 cêntimos), uma subida de 50%, sendo o valor atual idêntico ao da gasolina.

A ANTT salienta, num comunicado, que os impactos do ajuste no preço do gasóleo foram discutidos em Luanda, com representantes de 11 associações e cooperativas de taxistas que apresentaram preocupações sobre os impactos operacionais do aumento, incluindo a viabilidade de uma eventual revisão das tarifas de transporte.

"Após uma avaliação conjunta, concluiu-se que não haverá alteração imediata nas tarifas vigentes, visto que a estrutura atual de custos já contempla a variação dos preços dos combustíveis, tanto para veículos a gasóleo, quanto a gasolina", disse a ANTT.

Os táxis privados, popularmente conhecidos como "candongueiros" ou "azuis e brancos", são o meio de transporte coletivo mais usado em Luanda e nas principais cidades nacionais, transportando milhares de passageiros nas deslocações diárias.

"Foi feito um apelo à cooperação entre os operadores para que se mantenha a estabilidade dos serviços, assegurando que a população continue a ter acesso a um transporte acessível e de qualidade", refere-se no comunicado.

O aumento decorre de uma medida política de transição gradual dos preços dos derivados de petróleo para patamares mais próximos dos valores de mercado, prevendo um sistema flexível de ajuste, baseado na paridade de importação e exportação.

A ANTT e o Gabinete Provincial de Transporte, Tráfego e Mobilidade de Luanda salientam o compromisso de "acompanhar de perto a evolução do setor", garantindo que qualquer necessidade de ajustamento seja debatida "de forma transparente e responsável".

