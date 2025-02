De acordo com um comunicado enviado à Lusa na semana passada, a transportadora passa a "fiscalizar o estacionamento de veículos em faixas bus e nas vias com paragens de transporte público rodoviário e ferroviário [elétrico] na cidade do Porto".

"A fiscalização será conduzida por agentes STCP devidamente credenciados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que circularão em veículos identificados da STCP. Os agentes terão autoridade para emitir autos de contraordenação aos infratores, de acordo com as disposições do Código da Estrada", refere a empresa em comunicado.

A equipa da STCP atuará em articulação com a Polícia Municipal do Porto, fiscalizando "áreas da cidade onde o estacionamento abusivo afeta mais a circulação de transporte público, como os corredores de circulação reservado (faixas bus) ou as imediações das paragens de autocarro e carro elétrico".

"Para sancionar o estacionamento indevido, a fiscalização pode ser acionada através do alerta dado pelo motorista ao Centro de Controlo da STCP, pelo aviso do próprio Centro de Controlo aos agentes, ou ainda pelas rondas diárias realizadas pelos fiscais", explica a transportadora.

O objetivo "é reduzir as perturbações na circulação, aumentando a velocidade comercial e a regularidade do serviço, que têm um impacto direto na qualidade de vida dos passageiros".

Entre 2013 e 2023, o registo de multas nas faixas bus e nas paragens da STCP caiu para quase metade, de acordo com dados da transportadora noticiados pelo jornal Público, e a a velocidade comercial média da operação também tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos.

Em 20 de janeiro arrancou a fiscalização móvel automática ao estacionamento indevido por parte de veículos da Polícia Municipal do Porto, visando especialmente a paragem em segunda fila e zonas de residentes.

O novo sistema consiste em câmaras instaladas nas viaturas da Polícia Municipal para controlar o estacionamento abusivo, registando as matrículas dos veículos infratores.

JE // LIL

Lusa/Fim