O debate tem início às 09:30 e vai ser transmitido em direto pelas rádios Antena 1, Observador, Renascença e TSF. No debate do ano passado, o líder do Chega, André Ventura, foi o único que não esteve presente.

Após o debate, as caravanas partidárias regressam à estrada. O líder da AD, Luís Montenegro, terá um almoço com agricultores no Cadaval, parte depois para um comício em Castelo Branco e termina o dia com um jantar na Guarda.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, participa num almoço com a Confederação do Turismo de Portugal, em Lisboa, terminando o dia em Viseu em contactos com a população.

O presidente do Chega, André Ventura, terá apenas uma arruada em Santarém ao início da tarde.

O líder da IL, Rui Rocha, tem agendada uma arruada no centro de Lisboa e um jantar-comício na Casa do Alentejo, também na capital, enquanto o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai preencher o segundo dia de campanha com dois comícios, ao almoço e ao jantar, em Coruche e em Sines.

Além do debate, o porta-voz do Livre, Rui Tavares, vai desenvolver contactos com a população no Cais do Sodré, em Lisboa.

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, estará em Almada numa visita dedicada à habitação.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, estará no debate, seguindo depois para o Porto para uma reunião sobre licenças parentais e termina com um jantar naquela cidade.

