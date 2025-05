De acordo com a proposta de Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) 2025, que hoje começa a ser analisado nas comissões especializadas da Assembleia da República, em Maputo, trata-se do equivalente a 7,8% do Produto Interno Bruto (PIB), após o recuo no serviço da dívida -- juros e amortizações - em 2024, que ascendeu então a 108.827 milhões de meticais (1.508 milhões de euros).

"Este valor reflete o compromisso do Governo em honrar as suas obrigações financeiras, ao mesmo tempo que implementa uma estratégia de gestão prudente da dívida pública visando assegurar a sua sustentabilidade a médio e longo prazos", lê-se no documento.

Em 2023, o custo da dívida pública de Moçambique ultrapassou os 108.281 milhões de meticais (1.500 milhões de euros), segundo o documento, equivalente a 10% do PIB registado nesse ano.

A proposta orçamental, a primeira preparada pelo executivo liderado por Daniel Chapo, empossado como quinto Presidente moçambicano em janeiro último, prevê amortizar este ano ao exterior quase 39.240 milhões de meticais (544 milhões de euros), além de 12.554 milhões de meticais (174 milhões de euros) em juros.

Internamente, as amortizações de dívida vão ascender este ano a 17.474 milhões de meticais (242 milhões de euros) e os juros a 51.338 milhões de meticais (712 milhões de euros).

No documento, o Governo reconhece que só o serviço da dívida pública e a componente de salários e remunerações na função pública "absorvem, em média, cerca de 85% da receita fiscal, reduzindo o espaço orçamental para o investimento público".

"Para mitigar esse impacto", o executivo assume no documento que vai "prosseguir com as ações de gestão do passivo, especialmente a substituição de títulos com maturidade de curto prazo (três a cinco anos) por títulos com maturidades longas (cinco e 10 anos, por exemplo), aliviando a pressão sobre a tesouraria do Estado, no curto prazo".

Também vai "priorizar o endividamento externo concessional em detrimento do endividamento interno", garantindo assim "melhores condições financeiras para o país", além de estar a preparar a "atualização da Estratégia de Gestão da Dívida de Médio Prazo", pretendendo "mobilizar e dinamizar os investidores institucionais para o investimento nos instrumentos de dívida de longa maturidade, o que contribuirá para viabilizar uma efetiva dispersão dos títulos de dívida pública".

No PESOE, o Governo moçambicano prevê para 2025 um crescimento do PIB de 2,9%, uma taxa de inflação média anual em torno de 7,0%, exportações de bens no valor de 8.431 milhões de dólares (7.379 milhões de euros) e Reservas Internacionais Brutas de 3.442 de milhões de dólares (3.045 milhões de euros), equivalentes a 4,7 meses de cobertura das importações de bens e serviços, excluindo os megaprojetos.

A receita do Estado em todo o ano deverá ascender a mais de 385.871 milhões de meticais (5.347 milhões de euros), equivalente a 25% do PIB, e as despesas totais a 512.749 milhões de meticais (7.107 milhões de euros), correspondente a 33,2% do PIB, gerando um défice orçamental de 8,2%, equivalente a 126.878 milhões de meticais (1.759 milhões de euros), financiado nomeadamente com emissão de dívida pública.

