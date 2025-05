Pistorius, 65 anos, foi ministro da Defesa desde 2023, durante o anterior governo social-democrata liderado por Olaf Scholz mantendo a mesma pasta no novo Executivo do chanceler conservador Friedrich Merz.

O novo governo de coligação alemão, liderado pelos democratas-cristãos (CDU), vai integrar ministros do Partido Social Democratas (SPD), nomeadamente a pasta da Defesa.

A principal tarefa de Boris Pistorius relaciona-se com o aumento significativo da despesa com a defesa, atualmente com 2% do Produto Interno Bruto (PIB), através de um orçamento sem precedentes.

A modernização do Bundeswehr (Exército alemão) conta com uma nova série de investimentos que já foi anunciada pelo chanceler Friedrich Merz.

Boris Pistorius tem uma relação complexa com o SPD, devido a posições consideradas demasiado conservadoras pelos social democratas.

A direção do Partido Social Democrata preferiu apoiar Olaf Scholz nas eleições legislativas do passado dia 23 de fevereiro, apesar das sondagens favoráveis a Boris Pistorius.

Em consequência, o partido registou o pior resultado de sempre: 16,4% dos votos.

Advogado de formação, fluente em inglês, russo e francês, Boris Pistorius desempenha cargos políticos desde os anos 1990 quando foi eleito presidente da Câmara de Osnabruck, tendo-se distinguido depois como ministro do Interior da Baixa Saxónia.

