O festival lançado em 2022 para juntar a música, a gastronomia e o vinho, vai juntar este ano no mesmo cartaz aqueles dois nomes da música internacional a artistas consagrados nacionais e outros valores emergentes, num conjunto de espetáculos que acontecem ao longo de dois dias no Porto Comercial de Cambres.

Para o primeiro dia, 04 de julho, o programa prevê atuações de Vanessa da Mata, David Fonseca, S. Pedro e Nena e Joana Almirante, que apresentam o projeto "2 Pares de Botas".

James Morrison é o destaque do dia 05 de julho, num alinhamento constituído também por Os Quatro e Meia, João Só com Carolina de Deus e Mónica Teotónio e Margarida.

À quarta edição, a organização afirma, em comunicado, que o Douro & Porto Wine Festival é pensado para ter lugar "numa paisagem idílica, entre as vinhas e o rio Douro", na margem de Lamego e "com vista privilegiada para o Peso da Régua".

Além da música, o programa volta a contar com "dezenas de produtores de vinhos e centenas de rótulos de vinho" e "grandes nomes da cena vinícola e gastronómica da região", além de sessões de 'showcooking' e experiências sensoriais, procurando proporcionar "uma experiência única de festival".

Em edições anteriores, o Douro & Porto Wine Festival recebeu nomes como Michael Bolton, Gipsy Kings, Nik Kershaw, Joss Stone, UB40, Corinne Bailey Rae, Vance Joy, Judi Jackson ou Sid Sriram.

O Douro & Porto Wine Festival é uma marca registada do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto para promover os vinhos e a região demarcada do Douro e Porto.

Os bilhetes para esta quarta edição custam entre 30 euros (um dia) e 45 euros (dois dias).

